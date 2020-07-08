Стихийные пляжи Карелии продолжают проверять – результаты не радуют

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды озера Лососинное в Прионежском районе.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, в воде было превышено содержание железа. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов республики.

А в почве содержались бактерии группы кишечной палочки. Их количество превысило норму в 10 раз.

Ранее сообщалось, что в популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии. В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Петрозаводска утверждены не были.