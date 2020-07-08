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Стихийные пляжи Карелии продолжают проверять – результаты не радуют

Новости. Общество
13:22, 09 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды озера Лососинное в Прионежском районе.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, в воде было превышено содержание железа. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов республики. 

А в почве содержались бактерии группы кишечной палочки. Их количество превысило норму в 10 раз.

Ранее сообщалось, что в популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии. В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Петрозаводска утверждены не были.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-09 14:47:52
Глупостью занимаются, когда реально работать надо было штанишки протирали, тушки свои толстенькие в 5* прогревали, дети тонули на о.Сямозеро из за таких бестолковых проверяльщиков. Условия создавать необходимо.
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