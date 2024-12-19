Стихийные свалки у подъездов надоели жителям Костомукши

В сети жители Костомукши обсудили проблемы с выбросом мусора.

Жители Костомукши столкнулись с проблемой несанкционированных свалок мусора возле подъездов. Ситуация с вывозом крупногабаритного мусора остается напряженной.

«Обещали Министру, что обойдëмся без контейнеров, а сами стихийные свалки у подъездов устраиваем. Неужели на последние деньги ремонт делается и мебель новая приобретается, что даже не хватает чтобы сразу крупногабарит вывезти?» — возмущаются жители в паблике «Антибеседка ━ Костомукша».