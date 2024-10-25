Стилист объяснила, как галстук мужчины указывает на его характер

Специалист объяснила связь между галстуком и чертами характера его владельца.

Стилист Мария Щедина рассказала в интервью «Вечерней Москве» о том, как галстук демонстрирует особенности характера его владельца.

Так, ярки галстук говорит о том, что мужчина уверен в себе и своих силах. Строгие галстуки предпочитают люди, умеющие хорошо концентрироваться и держать себя в руках. Обладатели коротких галстуков чаще всего независимы от общественного мнения, а чрезмерно длинный галстук служит для привлечения внимания.

Прямые узлы на галстуках носят прямолинейные люди, в то время как галстук-бабочку выбирают мужчины, которые любят уделять внимание деталям. Наконец, дорогие ткани выбирают те, кто ценят качество, а синтетику — предпочитающие экономить.

Кроме того, стилист объяснила, как правильно подбирать галстук к одежде.

«Важно, чтобы материал аксессуара всегда сочетался с костюмом и рубашкой по фактуре. Например, под гладкий, блестящий костюм и тонкую рубашку подойдет шелковый галстук. Это негласное правило, — говорит Мария. — Важно, чтобы при этом рубашка была застегнута на все пуговицы.

Выбирая галстук с принтом, нужно учитывать комплекцию мужчины. К примеру, если он крупный, ему лучше присмотреться к аксессуару с заметными деталями: горизонтальными полосками, большими ромбами, турецким огурцом. Более стройным мужчинам лучше обратить внимание на мелкие принты или вертикальную полоску».