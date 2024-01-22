«Стимул двигаться вперед», — Шандалович рассказал, как Суоярвский лесозавод преодолевает санкции

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович вместе с коллегой-депутатом Татьяной Тишковой посетили предприятие в Суоярви.

Как отметил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице, санкции для лесопромышленников республики стали вызовом, стимулом двигаться вперед и искать новые рынки сбыта. Наглядным примером послужил Суоярвский лесозавод компании «Форест-тревел».

Исполнительный директор завода Андрей Давыдов рассказал парламентариям, что в этом году будут запущены две автоматические линии — по сортировке сухих и сырых пиломатериалов. Оборудование закуплено, часть уже установлена. Ввод цехов позволит нарастить мощности и сократить время производства готовой продукции.

Обсуждая рынки сбыта, представитель компании отметил, что предприятие переориентировалось на Китай, Иран, Турцию, Ирак и другие дружественные страны: контракты крупные, спрос на продукцию высокий.

«Спрос превышает даже то, что мы можем сделать», — добавил Андрей Давыдов. «Сейчас покупатели — иранцы, китайцы, в отличие от финнов, не ленятся, самостоятельно приезжают, смотрят древесину, трогают, фотографируют».

Кроме того, по соглашению с правительством Карелии для реализации инвестпроекта предприятию в районах республики подобрали участки с расчетной лесосекой 201 тыс. куб. м в год. Сейчас «Форест-тревел» закупает сырье у лесозаготовителей.

«Отмечу, что в планах компании — строительство лесопильного завода в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 2025 год», — написал Элиссан Шандалович.