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Стипендии администрации вручили одаренным детям Петрозаводска

Новости. Общество
18:20, 19 Декабря 2023
фото: © Инна Колыхматова / VK

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Инна Колыхматова поздравила воспитанников учреждений культуры.

Одаренным детям Петрозаводска 19 декабря вручили стипендии администрации, сообщили в паблике мэрии.

На торжественной церемонии глава города поздравила творческие коллективы, воспитанников муниципальных учреждений культуры, их педагогов и родителей.



«Наши учреждения допобразования воспитывают талантливых танцоров, музыкантов, певцов… Уже сейчас они удивляют нас своим даром. И пусть не все они свяжут свою жизнь с профессиональной сценой, я уверена, что полученные знания непременно пригодятся им в будущем! Искренне всех вас поздравляю! Петрозаводск гордится вами!» — написала в личном профиле Инна Колыхматова.

В этом году стипендиатами стали 15 воспитанников муниципальных учреждений и два творческих коллектива:

— Андрей Балашов ( Детская хоровая школа);
— Ярослав Буслович (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);
— София Вакулич (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);
— Владислав Вахрушев (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);
— Виктория Григорьева (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);
— Карина Жаворонкова (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);
— Александр Каблова (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);
— Павел Касяник (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);
— Илья Лавреш ( Детская хоровая школа);
— Алексей Майоров (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);
— Вера Маркова (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);
— Полина Миллер ( Детская хоровая школа);
— Мария Петрова (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);
— Екатерина Погодина (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);
— Григорий Степанов (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);
— Ансамбль кантелистов Детской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало;
— Старшему концертному хору «Лаулу» Детской хоровой школы.

Как подчеркнули в источнике, церемония награждения традиционно проходит в декабре, в канун Нового года. Стипендия назначается с 1999 года, за это время ее обладателями стали более 350 человек. Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа».

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