Стипендии администрации вручили одаренным детям Петрозаводска

Инна Колыхматова поздравила воспитанников учреждений культуры.

Одаренным детям Петрозаводска 19 декабря вручили стипендии администрации, сообщили в паблике мэрии.



На торжественной церемонии глава города поздравила творческие коллективы, воспитанников муниципальных учреждений культуры, их педагогов и родителей.





«Наши учреждения допобразования воспитывают талантливых танцоров, музыкантов, певцов… Уже сейчас они удивляют нас своим даром. И пусть не все они свяжут свою жизнь с профессиональной сценой, я уверена, что полученные знания непременно пригодятся им в будущем! Искренне всех вас поздравляю! Петрозаводск гордится вами!» — написала в личном профиле Инна Колыхматова.

В этом году стипендиатами стали 15 воспитанников муниципальных учреждений и два творческих коллектива:



— Андрей Балашов ( Детская хоровая школа);

— Ярослав Буслович (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);

— София Вакулич (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);

— Владислав Вахрушев (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);

— Виктория Григорьева (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);

— Карина Жаворонкова (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);

— Александр Каблова (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);

— Павел Касяник (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);

— Илья Лавреш ( Детская хоровая школа);

— Алексей Майоров (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);

— Вера Маркова (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);

— Полина Миллер ( Детская хоровая школа);

— Мария Петрова (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);

— Екатерина Погодина (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);

— Григорий Степанов (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);

— Ансамбль кантелистов Детской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало;

— Старшему концертному хору «Лаулу» Детской хоровой школы.



Как подчеркнули в источнике, церемония награждения традиционно проходит в декабре, в канун Нового года. Стипендия назначается с 1999 года, за это время ее обладателями стали более 350 человек. Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа».