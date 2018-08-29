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Новости. Общество
22:00, 29 Августа 2018

Стивен Сигал откроет в России школу айкидо

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Актер Стивен Сигал планирует открыть в России школу айкидо под своим брендом Ten Shin, что в переводе означает "Небесная душа".

Заявку на регистрацию бренда в России актер подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 24 августа, пишут "Известия".

Как рассказал представитель актера Анар Рейбанд, под этим названием с 1974 года работают школы на Западе.

"Поскольку он (Сигал – ред.) живет в России и является гражданином этой страны, актер хочет, чтобы этот бренд тоже перекочевал в РФ, чтобы он спокойно мог им пользоваться", — сказал его представитель.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года, затем его назначили спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

В новом качестве Сигал будет способствовать реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, уверены в МИД.

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