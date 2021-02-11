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Стюардесса раскрыла простые способы сэкономить при покупке билетов

Новости. Общество
21:30, 12 Февраля 2021
фото: © Depositphotos / Ekaterina Pokrovsky
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Раскрыты способы экономить при покупке билетов на самолет.

Украинская стюардесса опубликовала у себя в тиктоке простые советы, как сэкономить при приобретении авиабилетов, сообщает РИА Новости.

Девушка посоветовала начинать поиски по будням, ночью или ранним утром. Она пояснила, что в это время цены оказываются ниже.

Еще один совет — выбирать гибкие даты для поездок, пользоваться опцией "календарь низких цен" и покупать билеты заблаговременно. Чем меньше свободных мест на рейс, тем выше стоимость, напомнила стюардесса.

"Лучшая цена на билеты — за два месяца до рейса", — предупредила она.

Также бортпроводница посоветовала брать билеты на середину недели. Так, цены на рейсы по вторникам, средам и четвергам ниже, чем в выходные и праздничные дни. Кроме того, стоит обратить внимание на вечерние и ночные рейсы — они могут быть дешевле.

Если вы несколько раз ищете билеты по одному и тому же направлению, поисковик "запоминает" это и будет показывать билеты дороже, добавила стюардесса.

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