Стобалльники в городе Сортавала получили денежные премии

Учащихся, получивших высший балл на ЕГЭ, отметили денежной премией.

В Сортавале прошло награждение отличившихся в учебе выпускников.

«Особая гордость этого года — 3 стобалльных результата! Каждому из выпускников, показавших стобалльный результат, выплачена премия в размере 10 тысяч рублей», — рассказал на своей странице в ВК глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

По словам Сергея Крупина, золотые медали вручили 16 одиннадцатиклассникам и серебряные — 7 выпускникам.