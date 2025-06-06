Стобалльница по химии из Петрозаводска рассказала о подготовке к ЕГЭ

Девушка – одна из 19 карельских выпускников, набравших максимальный балл на ЕГЭ по химии.

Выпускница петрозаводской гимназии № 30 Лилия Жукова сдала на 100 балов ЕГЭ по химии. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования и спорта Карелии.

Девушка последние два года занималась в группе естественно-научного профиля у педагога Ирины Залмановны Терентьевой, ученики которой ранее неоднократно показывали максимальный результат на ЕГЭ по химии.

Дополнительную информацию по предмету стобалльница изучала в онлайн-школе.

— Конечно, перед экзаменом были переживания, но проведенная работа по подготовке придавала уверенность в своих силах. Я старалась сделать все возможное, чтобы не оставить пробелов в знаниях до экзамена. Опыт участия в олимпиадах и написание объемных работ с ограничениями по времени помог мне справиться с волнением и полностью сконцентрироваться на выполнении заданий на экзамене, — рассказала девушка.

В ведомстве также отметили, что девушка еще увлекается олимпиадной биологией, медицинской биохимией и биотехнологией, а в свободное время — рисованием.

Напомним, всего в этом году максимальный бал на ЕГЭ по химии набрали 19 выпускников из Карелии.