«Стоим в несколько рядов!» Водители интересуются у мэра Петрозаводска, когда у ж/д вокзала появится парковка

В Петрозаводске водители пожаловались на отсутствие нормальной парковки у железнодорожного вокзала на площади Гагарина.

В «Столицу на Онего» 18 ноября вечером водители прислали фото с площади Гагарина у ж/д вокзала, где автомобили, подъехавшие встретить пассажиров поезда "Ласточка" в 23.00, выстроились в четыре ряда.

«Стоим в несколько рядов по кругу площади. Заняты все места. Общественному транспорту к остановке не подъехать, так как тоже стоят автомобили встречающих. Сотрудники ГИБДД просят не нарушать правила парковки и сгоняют водителей, которые в результате просто ездят по кругу, пока не заберут приехавшего с поезда», - рассказали водители.

Автомобилисты отметили, что проблема с парковкой у ж/д вокзала стоит уже много лет, и не один мэр не может ее решить.

Напомним, что в сентябре 2021 года глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что проект об организации двух парковок на площади Гагарина уже в разработке. В свою очередь, ЦУР взял ситуацию под контроль.

Ранее водители присылали фото с площади Гагарина, как из-за опоздания поезда у вокзала собралась пробка в 3 ряда.