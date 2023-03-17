Стоимость аренды квартир снизилась в Карелии

Аренда квартир у частных владельцев в Карелии подешевела в феврале 2023 года.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен.

По сравнению с январем стоимость аренды двухкомнатной квартиры снизилась на 1,3%, однокомнатной — на 1,6%.

Средняя цена за «двушку» составила 19811 рублей в месяц, а за «однушку» — 16925 рублей.