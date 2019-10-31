Стоимость бензина и дизтоплива в Петрозаводске выросла не так значительно, как кажется

Как изменились цены, можно судить по данным Карелиястата за октябрь 2018 и октябрь 2019 года

Согласно официальной статистике за 29 октября 2018 года, АИ-92 тогда стоил, в среднем, 41 рубль 40 копеек за литр. По состоянию на 28 октября 2019 года цена на эту марку выросла до 41 рубля 97 копеек.

Как изменились за год цены на другие марки бензина и дизтопливо, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".