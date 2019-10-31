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Новости. Общество
09:45, 31 Октября 2019
фото: ТАСС / Егор Алеев

Стоимость бензина и дизтоплива в Петрозаводске выросла не так значительно, как кажется

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Как изменились цены, можно судить по данным Карелиястата за октябрь 2018 и октябрь 2019 года

Согласно официальной статистике за 29 октября 2018 года, АИ-92 тогда стоил, в среднем, 41 рубль 40 копеек за литр. По состоянию на 28 октября 2019 года цена на эту марку выросла до 41 рубля 97 копеек.

Как изменились за год цены на другие марки бензина и дизтопливо, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2019-10-31 11:55:26
Радуйтесь холопы!
zanoza
2019-10-31 11:01:17
Не так значительно, как кажется? :) А нам не кажется, мы это ощущаем каждый раз, когда заправляем машину.
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