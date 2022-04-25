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Средняя цена на бензин в Карелии вернулась к отметке ниже «психологического» уровня

Новости. Общество
16:01, 28 Апреля 2022
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Стоимость бензина в Карелии, превысившая в марте планку в 50 рублей за литр, в апреле поползла вниз.

Это следует из результатов мониторинга потребительских цен проведенного Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

По состоянию на 22 апреля средняя цена на литр бензина снизилась до 49 рублей 88 копеек.

Средняя стоимость АИ-92 составила 48 рублей 25 копеек, АИ-95 — 51 рубль 60 копеек, АИ-98 — 59 рублей 97 копеек за литр.

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