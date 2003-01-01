Стоимость бензина в Карелии за неделю снова выросла

Карелиястат опубликовал новый отчет об изменении потребительских цен с 16 по 22 сентября.
Самый высокий рост, по данным ведомства, отмечен у помидоров — 8,4%. Подорожали также бананы — на 1,3%. В то же время лук репчатый морковь подешевели на 4,2%, огурцы свежие — 2,6%, картофель — на 1,3%.
Среди других наблюдаемых продовольственных товаров пшено, мука пшеничная, колбаса варёная, полукопчёная и варёно-копчёная стали дороже на 3,0-7,6%. Вместе с тем печенье стало дешевле на 5%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 2,2%, консервы овощные для детского питания — 1,1%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — на 1,0%.
Из наблюдаемых видов непродовольственных товаров брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани подорожали на 4,4%, доска обрезная — 2,1%, мыло туалетное — на 1,6%.
Среди медикаментов цена на активированный уголь выросла на 5%, ренгалин — 3,3%, левомеколь — 2,4%, корвалол — на 1,6%. Одновременно с этим цена на трекрезан снизилась на 2,5%, валидол — на 1,6%.
Продолжается и еженедельный рост цен на топливо. Цены прибавляют по чуть-чуть еженедельно весь август и сентябрь. На минувшей неделе дизельное топливо и бензин автомобильный марки АИ-95 стали дороже на 0,7%, АИ-92 — 0,4%, АИ-98 и выше — на 0,1%.
Ранее мы рассказывали, что АЗС в России начали ограничивать выдачу топлива.