Стоимость бензина в России оказалась рекордно высокой за год

Биржевая стоимость бензина АИ-95 обновила максимум с начала 2025 года.

Стоимость бензина марки АИ-95 в ходе торгов на Петербургской бирже достигла 71 915 рублей за тонну. Такую информацию выложили на сайте площадки. Таким образом, стоимость этой марки бензина обновила рекорд 2025 года.

Стоимость бензина марки АИ-92 также выросла, до 65 333 рублей, что также является очень высоким результатом.

Напомним, около месяца назад, 16 июня, бензин марки АИ-95 подорожал до 63 885 рублей за тонну. Таким образом, менее чем за месяц онна бензина подорожала на 8 с лишним тысяч рублей.