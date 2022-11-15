Стоимость билетов в поездах дальнего следования поднимется с 1 января

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, входит в холдинг РЖД) с января 2023 году повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования на 8,1%.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В 95% вагонов категории купе, СВ и «люкс» АО «ФПК» в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест, сообщили в ФПК.

Там отметили, что во всех сегментах перевозок компания может предлагать пассажирам различные маркетинговые акции и специальные предложения, направленные на обеспечение транспортной доступности населения.

Тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года, согласно решению ФАС, будут проиндексированы на 8,1%.

В ФПК добавили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития России.

«Пассажиры смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте ОАО „РЖД“, для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться на поезда отправлением с 1 января 2023 года, продажа на которые будет открыта 5 декабря 2022 года», — сказали в ФПК.