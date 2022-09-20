Стоимость борщевого набора в Карелии осенью снова начала расти

Цены на овощи из так называемого «борщевого набора», снижавшиеся в Карелии в течение лета, снова стали расти к началу осени.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 27 сентября по 3 октября.

За неделю больше всего выросла цена на помидоры. Они подорожали на 10,4% и стоят теперь, в среднем, 109 рублей 9 копеек за килограмм.

Цены на картофель выросли на 1,9% (27 рублей 29 копеек), капусту белокочанную — на 1,2% (24 рубля 29 копеек).

В то же время цена на морковь снизилась на 3,1% (36 рублей 67 копеек), лук репчатый — на 2,0% (26 рублей 83 копейки за килограмм).