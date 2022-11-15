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Стоимость оливье снизилась впервые за несколько лет

Новости. Общество
22:00, 22 Ноября 2022
фото: pxhere.com / MariaPolna

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Часть ингредиентов салата оливье за год значительно упала в цене.

Специалисты «Руспродсоюза» рассчитали стоимость салатов оливье и селедка под шубой. Эксперты использовали данные Росстата за октябрь этого и прошлого года — речь идет о средней потребительской стоимости продуктов в России, пишут «Известия».

Четыре порции оливье незначительно подешевели — на 0,4% (или 1,6 рубля), до 375 рублей, а селедка под шубой подорожала на 4,6%, до 225 рублей, против 215 рублей в прошлом сезоне.

В случае первого салата в ассоциации использовали рецепт, в котором учитывают картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 штуки), вареную колбасу (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и соленые огурцы (400 г). Часть ингредиентов за год значительно упала в цене. Картофель подешевел на 33%, до 30 рублей за 1 кг, морковь — на 28%, до 33 руб./кг, огурцы — на 21%, до 100,9 рубля, лук — на 8%, до 29,3 рубля, десяток яиц — почти на 2%, до 78,2 рубля.

Часть составляющих салата подорожала: майонез прибавил в цене 16%, до 280,2 руб/кг, вареная колбаса — 9%, до 478,5 руб/кг. Стоимость консервированного горошка осталась прежней — 80 рублей за банку.

В предыдущих сезонах оливье не показывал отрицательной или стабильной динамики. Например, в прошлом году салат подорожал на 15% на фоне сезона 2020 года. В 2020-м относительно 2019-го его стоимость выросла на 7,7%.

Салатник сельди под шубой на четыре порции обойдется в 225 рублей, отметили в «Руспродсоюзе».

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