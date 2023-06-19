Стоимость ОСАГО вырастет для авто из Финляндии

Центробанк России обнародовал проект своего указания.
Центробанк РФ предложил повысить тарифы ОСАГО для части автомобилей из недружественных стран, в том числе из Финляндии.
Решение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Для таких машин изменится территориальный коэффициент, принимающийся в расчет стоимости страховки. Насколько он вырастет, знает проект «Жизнь и кошелек».
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