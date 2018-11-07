Стоимость перелета на остров Кижи возрастет с 2019 года

По теме
Загрузка...
Госкомитет Карелии по ценам и тарифам Карелии установил плату на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях.
До 31 декабря 2018 года перелет на вертолете МИ-8 по маршруту Петрозаводск – Кижи, Петрозаводск – Сенная Губа и в обратном направлении стоит 1065 руб.
С 1 января 2019 года стоимость возрастет до 1120 руб.
"Перевозка багажа в пределах норм, установленных на воздушном транспорте в зависимости от типа воздушного судна, осуществляется бесплатно", - отмечается в постановлении госкомитета.
Все главное - здесь: #stolicaonego
По теме
Выбор читателей
03.11.2018, 18:50
04.11.2018, 20:51
04.11.2018, 10:00
03.11.2018, 19:50
05.11.2018, 11:37
01.11.2018, 23:30
Аналитика
06.11.2018 11:37
Капитал
Власти в Карелии меняются, а их эффективность - нет.
02.11.2018 10:14
01.11.2018 15:26
01.11.2018 10:28
30.10.2018 09:11
Чтиво
02.11.2018 12:04
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
30.10.2018 11:33
Медиа
06.11.2018 11:28
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии