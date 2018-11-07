Стоимость перелета на остров Кижи возрастет с 2019 года

Госкомитет Карелии по ценам и тарифам Карелии установил плату на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях.

До 31 декабря 2018 года перелет на вертолете МИ-8 по маршруту Петрозаводск – Кижи, Петрозаводск – Сенная Губа и в обратном направлении стоит 1065 руб.

С 1 января 2019 года стоимость возрастет до 1120 руб.

"Перевозка багажа в пределах норм, установленных на воздушном транспорте в зависимости от типа воздушного судна, осуществляется бесплатно", - отмечается в постановлении госкомитета.