Стоимость поездок до города Сортавала подорожает

С 1 сентября 2025 года увеличится стоимость проезда на рейсе № 517 «Петрозаводск - Сортавала через Олонец», отправляющемся в 15:45. Как сообщили в «Карелавтотрансе» , согласно обращению перевозчика, цена билета на данный рейс составит 1500 рублей. Изменение коснется только рейсов, обслуживаемых ИП Белкиным.

Стоимость проезда на рейсах перевозчика ООО "Нордлайн" остается без изменений. Связаться с перевозчиком можно по электронной почте.