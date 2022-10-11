Стоимость похорон в Карелии резко выросла с начала года

Подорожание ритуальных товаров привело к росту стоимости похорон в Карелии более чем на 30% в 2022 году.

Об этом сообщает РБК.

В основном рост произошел за счет изменения стоимости ритуальных товаров заводского производства — памятников, надгробий, цветников, венков, гробов, текстиля, искусственных цветов. Влияние оказывает дефицит материалов и перестройка логистики заводов. Так, например, карельский габбро-диабаз используемый при изготовлении памятников вырос в цене из-за прекращения поставок камня в Россию с месторождений Украины.

По словам представителя ПМУСП «Мемориал» Дмитрия Данильева, цены на предоставление траурного зала, аренды катафалка зафиксированы, их повышения не происходило и не ожидается. Кроме того, муниципальное предприятие так же по заявлениям граждан оказывает услуги погребения и предоставления катафалка на безвозмездной основе.

«Сейчас рынок должен откатиться немного назад. После завершения пандемии дефицит снижается, логистика отлаживается, на расценки теперь влияют только общие инфляционные процессы», — полагает представитель организации.