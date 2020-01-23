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Стоимость продуктовой корзины в Карелии за год выросла больше, чем у соседей

Новости. Общество
09:26, 24 Января 2020
фото: ТАСС / Михаил Почуев
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Стоимость  условного (минимального) набора продуктов питания в Карелии в 2019 году выросла больше, чем почти во всех регионах Северо-Западного федерального округа.

По данным Карелиястата, в Карелии продуктовая корзина подорожала за год на 2,7%. По этому показателю республика заняла второе место, уступив лишь Мурманской области.

Во пяти регионах СЗФО стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась не столь значительно, а в двух субъектах Федерации даже снизилась. 

Что такое продуктовая корзина и сколько она стоит в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-24 10:53:30
Полностью пофиг. Не вижу голодающих. На бутылку просят иногда.
User
2020-01-24 12:43:40
кир, вон же чуть выше новость 24.01.2020, 10:58 - "Женщина дважды за неделю обокрала магазин в Петрозаводске". От хорошей жизни, видимо, тащат?
кир
2020-01-24 12:49:14
User, всегда воровали. Люди одинаковы и у нас и за рубежом. Посмотри на их статистику. На воровство специальная наценка есть, потому что не всех ловят.
zanoza
2020-01-24 10:35:52
Всё у нас не как у людей, наверное на регион ниспослано проклятие.
Гость
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