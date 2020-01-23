Стоимость продуктовой корзины в Карелии за год выросла больше, чем у соседей

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Карелии в 2019 году выросла больше, чем почти во всех регионах Северо-Западного федерального округа.

По данным Карелиястата, в Карелии продуктовая корзина подорожала за год на 2,7%. По этому показателю республика заняла второе место, уступив лишь Мурманской области.

Во пяти регионах СЗФО стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась не столь значительно, а в двух субъектах Федерации даже снизилась. Что такое продуктовая корзина и сколько она стоит в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".