Стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится

Билеты на ряд рейсов из Петрозаводска подорожают с 1 ноября.

С 1 ноября 2025 года увеличится стоимость проезда в междугородних автобусах, сообщает ГУП РК «Карелавтотранс». Изменения затронут несколько популярных маршрутов.

На маршруте № 525 и 525Э «Петрозаводск — Пудож» проезд до Медвежьегорска будет стоить 850 рублей, до Пудожа — 1300 рублей. На маршруте № 502Э «Петрозаводск — Кемь» стоимость проезда составит 1500 рублей.

На маршруте № 527 «Петрозаводск — Сегежа» через Кондопогу и Медвежьегорск проезд до Кондопоги обойдется в 350 рублей, до Медвежьегорска — 800 рублей, до Сегежи — 1200 рублей.

На маршруте № 528 «Петрозаводск — Костомукша» через Сегежу проезд до Сегежи будет стоить 1100 рублей, до Костомукши — 1650 рублей. На маршруте № 532 «Петрозаводск — Сортавала» через Питкяранту стоимость проезда до Питкяранты составит 750 рублей, до Сортавалы — 1050 рублей.

Напомним, со следующего месяца автовокзал Петрозаводска переходит на зимнее расписание.