Стоимость путевок в Турцию для жителей Карелии за месяц снизилась в 1,5 раза

Путевки в Турцию, которые продают на территории Карелии, за месяц подешевели в 1,5 раза — до 23,1 тыс. рублей на человека.

Такая цена зафиксирована Карелиястатом за период с 13 по 19 июля.

В конце июня стоимость путевок составляла 36,6 тыс. рублей. В июле цены снижались почти каждую неделю. Как сообщалось ранее, Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы. О других условиях, которые предъявляют к туристам в Турции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».