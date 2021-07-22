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Стоимость путевок в Турцию для жителей Карелии за месяц снизилась в 1,5 раза

Новости. Общество
09:44, 23 Июля 2021
фото: Геннадий Черкасов/МК

Путевки в Турцию, которые продают на территории Карелии, за месяц подешевели в 1,5 раза — до 23,1 тыс. рублей на человека.

Такая цена зафиксирована Карелиястатом за период с 13 по 19 июля.

В конце июня стоимость путевок составляла 36,6 тыс. рублей.

В июле цены снижались почти каждую неделю.

Как сообщалось ранее, Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы.

О других условиях, которые предъявляют к туристам в Турции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-23 10:19:21
Россияне ожидают ухудшения жизни
Алина
2021-07-23 09:50:08
Зачем ехать и рисковать отдыхом, ведь можно попасть в ситуацию,когда проблем будет столько, что самому лечение потребуется от "головной боли"... может я и не права!?
Самуил
2021-07-23 10:10:33
Алина, кому и "головноая боль" - отдых, как поциенту овнозначному "кобыла - невеста").
dimchik19725
2021-07-23 10:10:08
Алина, это точно.. Ты прилетишь, отдохнёшь, всё потратишь.. И бац! Границы закрыли, денег нет, медстраховка кончилась, жить негде.. Что делать??
Гость
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