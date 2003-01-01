РЕКЛАМА
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00
Стоимость техосмотра для легковых автомобилей в России вырастет в среднем на 10 процентов с 2026 года
Сегодня 18:40 Общество
С 1 января 2026 года в России произойдет плановая индексация тарифов на технический осмотр (ТО) легковых автомобилей. Средний рост стоимости составит 9,7%, что превышает прошлогоднее повышение на 7,4–7,5%

фото: © Столица на Онего

Новая стоимость услуги будет значительно различаться в зависимости от региона, так как тарифы устанавливают местные власти в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает «Коммерсант».
Самые высокие тарифы установлены на Чукотке (5,4 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге (2 тыс. рублей), Амурской области (1,85 тыс. рублей) и Ненецком автономном округе (1,75 тыс. рублей)  Самые низкие же цены — в Волгоградской и Новгородской областях (по 1,07 тыс. рублей)

В большинстве регионов, включая Москву и Московскую область, ТО подорожает и будет стоить около 1,2 тыс. рублей.

В итоге фактическая сумма к оплате будет выше объявленного тарифа, так как с 1 сентября 2025 года при оформлении диагностической карты взимается обязательная государственная пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в систему МВД. 

Однако подобная методика ведет к появлению множества операторов-мошенников, по словам главы союза «Техэксперт» Сергея Зайцева. Методика ФАС рассчитывает цены исходя из 100%-й загрузки пунктов ТО, тогда как реальная загрузка не превышает 15–20%
Это связано с «добровольным» характером процедуры для легковых автомобилей, что, по его мнению, ведёт к уходу добросовестных операторов и росту числа нелегальных пунктов.

— Чтобы устранить кризис на рынке, нужно менять методику ФАС и возвращать обязательное ТО для всех, — заявил Сергей Зайцев.

Напомним, что для большинства владельцев легковых машин, использующих автомобиль в личных целях, техосмотр остаётся добровольной процедурой. Он обязателен только в двух случаях: при перерегистрации автомобиля старше четырёх лет и при внесении изменений в его конструкцию. Регулярное прохождение ТО по-прежнему требуется для всего коммерческого транспорта (такси, автобусы, грузовики).

Ранее в ГАИ рассказали, как оплатить новую госпошлину за техосмотр.

