Стоимость техосмотра вырастет в Карелии

Правительство Карелии установило предельный размер платы за проведение техосмотра. Действовать он начнет с нового года
С 1 января установят новый предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Постановление подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Предельный размер оплаты за техосмотр легкового автомобиля составит 1202 рубля, в этом году цена была на 103 рубля ниже (1098). За техосмотр мотоцикла придется заплатить 423 рубля (было 386). Самая высокая цена для машин, которые перевозят опасные грузы.
Ранее сообщалось, что стоимость техосмотра для легковых автомобилей в России вырастет в среднем на 10 процентов с 2026 года. Новая стоимость услуги будет значительно различаться в зависимости от региона, так как тарифы устанавливают местные власти в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщал «Коммерсант».
Самые высокие тарифы установлены на Чукотке (5,4 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге (2 тыс. рублей), Амурской области (1,85 тыс. рублей) и Ненецком автономном округе (1,75 тыс. рублей) Самые низкие же цены — в Волгоградской и Новгородской областях (по 1,07 тыс. рублей).