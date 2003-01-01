Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопрос о тоннеле на улице Достоевского в Петрозаводске.

Когда будет сделана развязка на улице Достоевского? Этот вопрос главе задали жители в ходе прямой линии на ГТРК «Карелия». Глава республики подчеркнул, что данную развязку в Петрозаводске обязательно построят, но здесь без федеральных средств не обойтись, так как проект оценивается в сумму более 8 млрд рублей.

— Она (развязка, — прим. ред.) крайне необходима: в сутки по участку железной дороги, которая идёт рядом, проходит 60 пар поездов, переезд фактически бывает закрыт среднем на 6,5 часов, — отметил глава.

По его словам, проект реконструкции улицы Достоевского с устройством тоннеля под ж/д путями и устройством транспортных развязок на улицах Зайцева и Халтурина ранее поддержал Совет Федерации, причем есть даже отдельное постановление, то есть осталось найти непосредственно источник финансирования.

Напомним, что в апреле 2024 года, выступая перед депутатами Заксобрания РК, Артур Парфенчиков сообщил, что проектно-сметная документация на данный объект уже готова. На тот момент стоимость тоннеля и развязок оценивалась в 7 млрд рублей. То есть за полтора года цена выросла на миллиард рублей.

