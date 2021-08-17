Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

Стоимость жилья в новостройках в Карелии за 2 года выросла на 20%

Новости. Общество
12:45, 18 Августа 2021
фото: © Владимир Гердо / ТАСС

Новости партнеров

Средняя стоимость жилья в новых многоквартирных домах в Карелии в августе 2021 года превысила 57 тыс. рублей за кв. метр.

Это почти на 20% больше, чем в августе 2019 года, когда квартиры в новостройках в Карелии предлагались, в среднем, по цене 47,7 тыс. за кв. метр.

Такие данные приведены в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков за 7 месяцев 2021 года.

Стоимость квартир снижалась в 2020 году (до 52,4 тыс. рублей), и в начале 2021 года (до 53,6 тыс. рублей), но затем снова пошла в рост.

Объемы строительства жилья в новых многоквартирных домах за 2 года упали почти в 1,5 раза.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-08-18 13:41:58
Потому что только здесь сплоченный картельный сговор. Городишко поделен давно, а вам для отвода глаз citi-менагера впаривают.
Титов
2021-08-18 13:16:04
Не надо быть настолько жадными ...Почему в других регионах России цена метра всегда была ниже , чем у нас ?
Вася
2021-08-18 13:24:20
Титов, На кладбище?
Вася
2021-08-18 13:14:02
в России мало праздников и нам крайне нужен еще один - "День поисковика".
Вася
2021-08-18 13:09:18
Ля ля ля!
Жу жу жу!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 2
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2021 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»