Стоимость жилья в новостройках в Карелии за 2 года выросла на 20%

Средняя стоимость жилья в новых многоквартирных домах в Карелии в августе 2021 года превысила 57 тыс. рублей за кв. метр.

Это почти на 20% больше, чем в августе 2019 года, когда квартиры в новостройках в Карелии предлагались, в среднем, по цене 47,7 тыс. за кв. метр.

Такие данные приведены в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков за 7 месяцев 2021 года.

Стоимость квартир снижалась в 2020 году (до 52,4 тыс. рублей), и в начале 2021 года (до 53,6 тыс. рублей), но затем снова пошла в рост.

Объемы строительства жилья в новых многоквартирных домах за 2 года упали почти в 1,5 раза.