«Стоял без штанов, нарываясь на взгляды»: возле общежития в Петрозаводске заметили эксгибициониста

Мужчина ходил по улице в полуголом виде, стараясь привлечь внимание прохожих.
Сегодня, 12 сентября, возле общежития на улице Повенецкой, 2 в Петрозаводске был замечен эксгибиционист. Об этом рассказала подписчица одного из городских телеграм-каналов, ставшая невольной свидетельницей аморального перформанса.
— На тропинке, что ведёт к жилым домам, стоял мужчина без штанов, явно нарываясь на взгляды прохожих. (…) По этой дороге ходят несовершеннолетние (как дети младших классов, так и студенты), — написала она.
Между тем заявление в полицию никто из очевидцев инцидента пока что не написал, рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МВД Карелии.
Ранее любителя откровенных прогулок заметили посетители парка «Беличий остров» на Кукковке.