Стоянка на 51 машиноместо появится рядом с павильоном «Беломорские петроглифы» в Карелии

Дорожники оборудуют современную стоянку вблизи туристической достопримечательности на подъезде к Беломорску.

Проект обустройства рассчитанной на 51 машиноместо площадки отдыха вблизи павильона «Беломорские петроглифы» разрабатывают в Упрдор «Кола». Стоянку разместят на 31-м километре переданного в федеральную собственность подъезда к Беломорску от трассы Р-21, проектно-изыскательские работы планируют завершить в 2023 году., сообщается на сайте правительства республики.



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Дорожники планируют обустроить не только площадку, но тротуар до расположенной рядом деревни Выгостров, пешеходный переход. Также оборудуют участок дороги и стоянку системой наружного освещения. На самой площадке предусмотрят места как для легковых автомобилей, так и для грузовых (автобусов), а также несколько мест для стоянки транспорта инвалидов.

Сейчас приезжающие к павильону туристы - как одиночные посетители, так и организованные группы - вынуждены оставлять транспорт и экскурсионные автобусы на обочине дороги, что не только создает помехи участникам движения, но и небезопасно. Проектируемая площадка отдыха позволит кардинально изменить эту ситуацию, отмечают в правительстве.

Подъезд к Беломорску передан из региональной собственности в ведение Упрдор «Кола» два года назад. Трасса была в ужасном состоянии. За это время федеральные дорожники - на год раньше планируемого срока - полностью заменили на более чем 30-километровой дороге верхний слой асфальтобетона, укрепили обочины. В этом году на трассе «Кола» вблизи примыкания подъезда к Беломорску сделали переходно-скоростные полосы, оборудовали систему наружного освещения.