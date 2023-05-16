Стоянку автотранспорта запретят в центре Петрозаводска

Стоянку и остановку машин запретят на улице Еремеева в карельской столице, рассказали в городской мэрии.

С 14 июня в центре карельской столицы изменится схема движения. На участке улицы Еремеева в районе дома №5 запретят остановку и стоянку.



Для водителей установят соответствующие дорожные знаки, сообщили в городской администрации.



Мэрия Петрозаводска призывает участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями правил.