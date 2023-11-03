Стоянку древнего человека обнаружили в селе под Петрозаводском

Теперь каждый житель Деревянного может ощутить себя частью древности.

«Переместиться» в каменный век теперь реально на автобусной остановке в селе Деревянное, что под Петрозаводском, рассказал в личном профиле 5 ноября известный городской фотограф Илья Тимин.

«В конце октября, перед самыми снегопадами, здесь завершались работы по благоустройству новой дороги. Было необходимо оборудовать остановку рейсового транспорта. Задача не сложная, но оказалось, что как раз под будущей остановкой находится археологический памятник — стоянка древнего человека раннего неолита (6-5 тысячелетие до нашей эры)», — написал Тимин.

Вызвали старшего научного сотрудника и археолога «Карельского научного центра Российской академии наук» Алексея Тарасова. С командой археологов он провел изыскательные работы по сбору артефактов древности, которые могли остаться на этой стоянке, рассказал фотограф.

По его словам, сам памятник известен с середины XX века, поэтому исследования местности уже проводились. «Но теперь завершающая стадия перед тем, как дорога закроет это место от науки», — заключил автор поста.

Он отметил, что в результате работ были найдены отщепы создаваемых орудий труда, кусочки шлифовальных камней, обломок каменного топора, фрагменты ранней глиняной посуды и другие предметы, имеющие ценность для историков.

«Здесь стоянка раннего неолита, поэтому находки несколько отличаются от привычных обывателю — нет глиняной посуды с орнаментами, все более примитивное. В целом, стоянка была неплохо изучена ранее, поэтому мы просто завершаем ее исследование, чтобы больше к ней не возвращаться. Стоянок древнего человека здесь было много — озеро отступало, это видно по рельефу, и на каждом образовавшемся бугорке встречаются приметы времен неолита», — пояснил Алексей Тарасов.

Специалист добавил, что дорога проходит прямо по стоянке. Один из домов расположился на стойбище древних людей, а чуть дальше в лес находится еще один археологический памятник.

«Теперь каждый житель Деревянного может ощутить себя частью древности. Достаточно сесть на скамейку остановки, закрыть глаза и включить воображение. И все, что вы увидите — будет немного правдой. Ведь именно тут наши далекие предки, сидя у костра, решали простые бытовые задачи своего времени», — написал Илья Тимин.