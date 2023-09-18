Стоянку машин запретят в историческом центре Петрозаводска

В среду, 20 сентября, в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.

С 20 сентября в Петрозаводске изменится схема дорожного движения. На участке улицы Калинина от Казарменской до Лососинской набережной запретят остановку и стоянку машин по нечетной стороне.



Изменения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов, заявили в мэрии столицы Карелии.



Администрация Петрозаводска призывает участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.



