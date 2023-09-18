Стоянку машин запретят в историческом центре Петрозаводска

В среду, 20 сентября, в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.
С 20 сентября в Петрозаводске изменится схема дорожного движения. На участке улицы Калинина от Казарменской до Лососинской набережной запретят остановку и стоянку машин по нечетной стороне.
Изменения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов, заявили в мэрии столицы Карелии.
Администрация Петрозаводска призывает участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
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