Стоянку транспорта возле набережной в Петрозаводске запретят в ночное время

В центре карельской столицы изменится схема движения автомобилей.
С 28 октября на участке проспекта Ленина от Набережного проспекта до Пушкинской улицы в Петрозаводске запретят остановку автомобильного транспорта, сообщили в администрации карельской столицы.
Ограничения будут действовать с 21:00 до 06:00.
— Нововведение призвано обеспечить тишину в ночное время, — пояснили в мэрии.
Ранее стало известно, что сквозной проезд по улице Калинина в районе перекрёстка с Лососинской набережной в Петрозаводске будет закрыт до 16 октября. Временные ограничения связаны с подключением строящегося детского сада к сетям теплоснабжения.