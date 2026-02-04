Стоянку транспорта запретят возле делового комплекса в центре Петрозаводска

На улице Фридриха Энгельса в столице Карелии изменится схема движения транспорта.
С 1 марта остановка и стоянка транспорта вблизи дома № 10 по улице Фридриха Энгельса в Петрозаводске (офис строительной компании «Сана») будет запрещена каждую среду с 00:00 до 07:00.
Как пояснили в мэрии, нововведение призвано улучшить уборку дорог.
— Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, — написали там.
Напомним, в период с 4 по 8 февраля в центре карельской столицы будут действовать временные ограничения движения и парковки в связи с проведением фестиваля «Гиперборея — 2026».