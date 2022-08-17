«Стоят с палочками в дрожащих руках»: жители города в Карелии жалуются на отделение «Почты России»

Из-за короткого рабочего дня сотрудников отделения почты в Питкяранте люди вынуждены часами стоять в очереди.

В редакцию «Столицы на Онего» жительница Питкяранты прислала сообщение о том, что у них в городе отделение почты России работает с 12.00 до 18.00 с перерывом на обед с 14.00 до 15.00 и выходными в субботу и воскресенье.

По словам горожанки, такой неудобный и короткий режим работы отделения почты доставляет массу неудобств, так как в отделении люди не только отправляют письма и посылки, но также получают пенсии, оплачивают квартиру, снимают деньги с банкомата, который установлен в этом же здании.

«Единственное отделение почты России в славном городе Питкяранта работает вот по такому неудобному графику! И это на весь город и близлежащие деревни. Просто интересно, какой чиновник подписал такое распоряжение? Стоимость услуг на почте постоянно растет. Почему бы этому чиновнику не приехать и не постоять в очереди, где пенсионеры с палочками в дрожащих руках стоят и ждут открытия отделения (скамейка только одна). Пусть бы узнал много нового о себе! Пенсионеры в основном получают пенсию и платят за квартиры регулярно на почте, не пользуются интернетом, а расписание меняется за год десять раз, поэтому идут загодя. А сколько там жаждущих отправить письма и посылки? И все они стоят в одной очереди! Где еще вы увидите такое издевательство над народом? Кстати, еще там находится единственный в городе банкомат Почта-банка», — написала жительница Питкяранты.

Также автор обращения сообщила, что помещение почты в плачевном состоянии, с потолка льется вода, крыша протекает!