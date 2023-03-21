Стоявший на учете у нарколога житель Карелии попался с поддельными правами

Суд огласил приговор жителю Прионежского района, купившему себе поддельное водительское удостоверение, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя.
Как было установлено, в 2019 году мужчина купил через интернет поддельное водительское удостоверение. При этом он состоял на учете у нарколога и имел противопоказания к управлению автомобилем.
В декабре 2022 года его на автомобиле остановили сотрудники ДПС на одной из улиц поселка Шуя. Там и была обнаружена подделка документов, которую затем подтвердила судебная экспертиза.
Суд приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на полгода с обязательством проходить регистрацию, а также запретом менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
На основании приговора суда поддельный документ уничтожен.
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