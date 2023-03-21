Стоявший на учете у нарколога житель Карелии попался с поддельными правами

Суд огласил приговор жителю Прионежского района, купившему себе поддельное водительское удостоверение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя.

Как было установлено, в 2019 году мужчина купил через интернет поддельное водительское удостоверение. При этом он состоял на учете у нарколога и имел противопоказания к управлению автомобилем.

В декабре 2022 года его на автомобиле остановили сотрудники ДПС на одной из улиц поселка Шуя. Там и была обнаружена подделка документов, которую затем подтвердила судебная экспертиза.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на полгода с обязательством проходить регистрацию, а также запретом менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

На основании приговора суда поддельный документ уничтожен.