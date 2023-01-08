Столбики термометров упали ниже -35°С в крупном поселке Карелии

Стало известно, в каком населенном пункте Карелии температура воздуха опустилась до -35,9°С.

По информации паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», за ночь температура воздуха в Карелии достигала отметки в -35,9°С.



«В Пудоже температура опускалась до -34,5°С. В Ладве в 05.00 зафиксировано -35,9°С», - говорится в сообщении.







При этом напомним, что к 10 января к западным границам Карелии приблизится североатлантический циклон, несущий снег, метели и потепление.