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Столетней жительнице Петрозаводска в подарок на День Победы вручили загранпаспорт

Новости. Общество
16:46, 24 Мая 2022
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

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Жительница Петрозаводска, перешагнувшая 100-летний рубеж, получила заграничный паспорт нового поколения, сообщили в МВД Карелии.

Летом в сезон отпусков государственная услуга по оформлению заграничного паспорта становится более востребованной. Возрастает количество заявлений, поданных как в обычном порядке, так и через Портал государственных услуг. Пожилые люди, как правило, выбирают более привычный для них первый вариант. Сотрудники МВД трепетно относятся к каждому такому клиенту и стараются обеспечить комфортное проведение процедуры.

Так, в апреле в отдел по организации оформления загранпаспортов МВД Карелии обратилась Смирнова Мария Александровна, которая хотела оформить загранпаспорт нового поколения, содержащий электронный носитель информации.

Заявительница представила заявление, паспорт гражданина Российской Федерации, квитанцию об уплаченной госпошлине. При заполнении сведений сотрудница отдела узнала, что её клиентка в марте текущего года отметила 100-летний юбилей.

Как выяснилось. Мария Александровна родилась в Ярославской области, а когда началась Великая Отечественная война, переехала с семьей в Петрозаводск. Работала эпидемиологом, а также медицинской сестрой. Воспитала двух дочерей, четырех внуков и пятерых правнуков. Одна из дочерей в настоящее время живет за границей.

Сотрудники отдела приложили все усилия, чтобы оформить документы быстро и сделать почётному клиенту подарок ко Дню Победы. Вручая загранпаспорт, они пожелали Марии Александровне крепкого здоровья и счастья.

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