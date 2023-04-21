Столица Карелии вошла в топ-10 городов, куда многие жители России ездят ради любимого занятия

Петрозаводск оказался одним из самых популярных направлений для любителей рыбалки.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру во всероссийский День Рыбака проанализировал заявки и определил самые популярные направления в стране для рыбной ловли летом 2023 года.

На первом месте оказался Севастополь, на втором — Ростов-на-Дону, а на третьем — Калининград.

Петрозаводск также вошел в первую десятку популярнейших направлений для рыбалки. Любители рыбной ловли, как правило, останавливаются в столице Карелии на 3 ночи. Характерно, что Петрозаводск стал один из самых дорогих городов, уступив в этом отношении первое место лишь Владивостоку. За одну ночь гости города готовы заплатить более 4 тысяч рублей.