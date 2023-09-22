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«Столица на Онего» отмечает 20-летний юбилей

Новости. Общество
07:00, 25 Сентября 2023

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Ведущее интернет-издание Карелии начало свою историю ровно 20 лет назад.

Дорогие друзья! 25 сентября 2003 года в сети впервые появился сайт «Столица на Онего». С этого дня мы ведем отчет «столичной» истории, и рады, что свое 20-летие сетевое издание отмечает вместе с вами – нашими постоянными читателями.

Два десятилетия – большой срок для средства массовой информации. За эти годы менялся не только внешний вид сайта, но и коллектив редакции. При этом «Столица» всегда оставалась верна своим принципам.

Для нас важно давать полную информационную картину дня. Быть первыми в освещении событий. По любым вопросам - сохранять объективную позицию.

Хотим сказать спасибо всем, кто разделяет наши ценности и каждый новый день начинает с чтения «Столицы на Онего». Надеемся, что эту привычку вы сохраните еще на ближайшие 20 лет!

Ну а сегодня, в наш юбилейный день рождения, мы подготовили для вас сюрприз – тексты на сайте написали журналисты, которые когда-то ранее работали в редакции.

Сегодня вы будете читать материалы под авторством Натальи Захарчук, Ирины Мерковой, Валерия Поташова, Натальи Соколовой, Игоря Радионова, которые многие годы создавали для вас ту самую «Столицу».

Всех нас – с 20-летием!

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