«Столица на Онего» победила в конкурсе экономической журналистики

Торгово-промышленная палата Карелии назвала победителей регионального этапа конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».

Торгово-промышленная палата Карелии при поддержке Министерства экономического развития и промышленности впервые в республике провела региональный этап конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». В номинации «Лучшие региональные СМИ» (подноминация «Интернет-издания») победителем признано интернет-издание «Столица на Онего». В номинации «Лучшие региональные СМИ» (подноминация «Телекомпания») главный приз у ГТРК «Карелия». В номинации «Лучшие индивидуальные публикации» (подноминация «Телепрограммы и телесюжеты») победила телеведущая и корреспондент службы информации ГТРК «Карелия» Ильзина Егорова.

В номинации «Лучшая индивидуальная публикация» (подноминация «Материалы информационных агентств») два участника получили одинаковое количество голосов и разделили первое место. Это автор публикаций сетевого издания «Карелинформ» Дмитрий Ананьин и корреспондент Информационного Агентства «Республика» Марина Бедорфас. В номинации «Лучшие отраслевые СМИ» (подноминация «Газеты и журналы») впереди печатное издание «Обо ВСЁМ. Биржа труда».

Подробнее о конкурсе читайте в материале «Экономика достоверных фактов и честных слов».