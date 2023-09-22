«Столица на Онего» раскрыла тайны «Кофе со сливками»

К 20-летию «Столицы на Онего» автор проекта «Кофе со сливками» Наталья Захарчук рассказала о своих героях.

Авторский проект Натальи Захарчук «Кофе со сливками» — одна из визитных карточек «Столицы на Онего». Рубрика появилась в издании в 2015 году, и первым героем, у которого бывший главный редактор сайта взяла интервью в кафешке за чашкой кофе, был Александр Худилайнен — в то время глава Карелии.

— Переговоры о том, чтобы Александр Петрович Худилайнен стал первым героем нового «столичного» проекта, велись через его пресс-секретаря Марину Кабатюк. Если честно, я не думала, что он согласится, ведь «Столица» в то время жестко критиковала правительство и самого Худилайнена. Очень жестко. Если и согласится, то наверняка будет не готов к разговору на личные темы, тем более — в обычном кафе с другими посетителями в зале, думала я.

Но Александр Петрович реально удивил. Сначала тем, что сразу же ответил «да» и похвалил идею. Потом — своей прямотой и простотой. Тем, что не ушел от ответа ни на один вопрос, даже самый неприятный — про сбор подписей за его отставку. А еще — не был ни пафосным, ни скучным. Стойко выдержал расспросы о своей квартире в элитном комплексе «Аквамарин». Рассказал про дружбу с Нарышкиным и о тонких взаимоотношениях с Ширшиной. Признался, что его обижает слово «варяг». А еще показал фотку с 8-килограммовым лососем и опробовал новую кофемашину в том самом кафе.

О том, какие интервью стали топовыми и кто из героев отказался от публикации, читайте здесь.