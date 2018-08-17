15:01, 17 Августа 2018
"Столица на Онего" признана самым цитируемым СМИ Карелии по итогам II квартала
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Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов республики за II квартал 2018 года
"Лидеры медиарейтинга – интернет-ресурсы Stolica.onego.ru и Ptzgovorit.ru, телекомпания ГТРК Карелия", - говорится в сообщении "Медиалогии".
"Столица на Онего" заняла первое место с индексом цитируемости в 27,54 пункта.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 45 900 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
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