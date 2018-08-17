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Новости. Общество
15:01, 17 Августа 2018

"Столица на Онего" признана самым цитируемым СМИ Карелии по итогам II квартала

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Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов республики за II квартал 2018 года

"Лидеры медиарейтинга – интернет-ресурсы Stolica.onego.ru и Ptzgovorit.ru, телекомпания ГТРК Карелия", - говорится в сообщении "Медиалогии".

"Столица на Онего" заняла первое место с индексом цитируемости в 27,54 пункта.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 45 900 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-17 15:48:37
А у на Григорьев на первом месте
Изя
2018-08-17 15:25:28
Редакция , поздравляю !!! Идём вместе за 1 местом по году и дальше :)
Беня
2018-08-17 15:21:01
Поздравляю!
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