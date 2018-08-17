"Столица на Онего" признана самым цитируемым СМИ Карелии по итогам II квартала

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов республики за II квартал 2018 года

"Лидеры медиарейтинга – интернет-ресурсы Stolica.onego.ru и Ptzgovorit.ru, телекомпания ГТРК Карелия", - говорится в сообщении "Медиалогии".

"Столица на Онего" заняла первое место с индексом цитируемости в 27,54 пункта.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 45 900 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.