«Столица на Онего» возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ Карелии

Интернет-газета «Столица на Онего» заняла первое место в рейтинге цитируемости СМИ Карелии.

Компания «Медиалогия» составила рейтинг медиаресурсов Республики Карелия за II квартал 2022 года.

Индекс цитируемости рассчитывался по количеству ссылок в других СМИ России и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.