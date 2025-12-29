«Столица на Онего» запустила первый в Карелии Телеграм-канал, где работает ИИ

Первый в Карелии Телеграм-канал, где все новости пишет нейросеть. ИИ использует более 100 проверенных источников и адаптирует информацию в короткие новости.

И это не шутка. Да, все без исключения новости для ТГ-канала «Столицы» теперь пишет нейросеть. Мы услышали тех читателей, кто постоянно говорит, что наши журналисты не умеют писать и взяли на работу искусственный интеллект, который умеет. Время такое, что ИИ уже научился писать новости. И, кстати, довольно неплохо. Мы месяц тестироали его работу и можем сказать, что в целом он хорош, но иногда, как и мы, живые журналисты, немного ошибается. В общем, не ругайте его сильно, если увидите ошибки. Будем рады, если поможете ему (нам) исправлять их. Пишите в комментариях ваши пожелания и замечания.

Наш старый-новый ТГ-канал теперь называется «Столица на Онего: все новости Карелии». И это не преувеличение, потому что нейросеть читает и проверяет более 100 надежных и проверенных источников Карелии, а потом адаптирует их для вас в небольшую новость. В итоге получается максимально полная картина жизни Карелии.

Если вы привыкли к прежнему формату нашего ТГ, когда мы отбирали только самый сок дня, то подписывайтесь на канал «Столица на Онего: выбор редактора». Здесь будет только самое важное из новостной палитры. Короче, то, на что точно стоит обратить внимание.

Так что идем в новый год с обновленным и самым полным новостным ТГ-каналом Карелии!