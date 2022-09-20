Столкновение автомобилей в центре Петрозаводска попало на камеру наблюдения (ВИДЕО)

Две машины столкнулись на улице Красноармейская.

В паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости» появилось видео столкновение двух автомобилей в центре Петрозаводска.

Авария случилась в четверг, 6 октября, в 13.43 дня. Автомобиль двигавшийся по улице Красноармейская, врезался в машину, которая пыталась повернуть с Красноармейской на улицу Гоголя.

От удара автомобили получили механические повреждения.

Как уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска, водители не обращались к ним. Пострадавших, судя по всему, в аварии тоже не было.