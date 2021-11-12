Столкновение двух автомобилей в центре Петрозаводска попало на камеру наблюдения (ВИДЕО)

Странный маневр одного из водителей привел к аварии на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Кирова.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео ДТП, произошедшего на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Кирова в центре Петрозаводска. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня, 4 декабря, в 15.33, и была зафиксирована камерой наружного наблюдения компании Ситилинк.

Судя по видео, автомобиль одного из участников аварии двигался по проспекту Карла Маркса на сигнал светофора, разрешающий только поворот налево. Однако машина внезапно поехала прямо, где столкнулась с другим участником ДТП, поворачивавшим с улицы Кирова на проспект Карла Маркса.

Автомобили получили механические повреждения, сведений о пострадавших нет.

Ранее стало известно об аварии с участием трех автомобилей, произошедшей в Олонецком районе Карелии.