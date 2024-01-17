Столкновение с сортиментовозом произошло на западе Карелии

В результате аварии пострадала пассажир легкового автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, дорожная авария произошла в среду, 17 января, в Сортавальском районе республики.

В 12.45 водитель Renault Logan, двигаясь по автодороге со стороны поселка Хаапалампи, в 8 км от Куокканиэми допустила столкновение со встречным сортиментовозом.

В результате ДТП травмы получила 56-летняя пассажир легкового автомобиля. В настоящий момент проводится проверка по факту аварии.